Egide : légère croissance du CA à 31,79 ME en 2019

Egide : légère croissance du CA à 31,79 ME en 2019









(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé non audité du groupe Egide s'établit en légère croissance à 31,79 millions d'euros en 2019, en ligne avec les prévisions publiées au moment de la publication du chiffre d'affaires du 1er semestre 2019. Les ventes libellées en dollars représentent désormais 62% du chiffre d'affaires total du groupe.

Le chiffre d'affaires du 2nd semestre s'est élevé à 16,92 millions d'euros, en hausse de 13,8% par rapport au semestre précédent et en hausse de 9,3% par rapport au 2ème semestre 2018 à taux de change réel (5,8% à taux de change constant).

Le second semestre a connu une nette amélioration avec une croissance de 13,8% de l'activité, comme annoncé précédemment. L'environnement difficile dans lequel évoluait Egide SA au premier semestre 2019 a eu un impact sur le chiffre d'affaires 2019 du groupe. Santier a été impacté en S2 2019 par l'annulation de deux systèmes de radar par l'industrie de la défense américaine. Egide USA poursuit sa croissance sur le marché de la puissance, en utilisant à la fois des composants GTMS et HTCC.

Pour information, la parité Moyenne euro/dollar en 2019 était de 1,12, contre 1,18 en 2018.

Ainsi les filiales américaines ont vu leurs revenus augmenter de 7,6% en dollars américains.

Les prises de commandes pour l'année se sont élevées à 34,8 millions d'euros, soit un ratio book-to-bill ((prises de commandes sur chiffre d'affaires) de 1,09.

Réorganisation d'Egide SA

La réorganisation d'Egide SA s'est achevée en décembre 2019, avec le transfert à Bollène et la modernisation de l'activité d'usinage graphite et de la céramique ainsi que des services administratifs (achats, comptabilité et marketing).

Lancée en juillet 2019, cette restructuration s'est accompagnée d'une évolution majeure des services administratifs et financiers, dirigés par Luc Ardon, récemment nommé Directeur Administratif et Financier.

Le plan de réorganisation vise à aligner les coûts sur les prévisions de chiffre d'affaires actuels et à optimiser les opérations d'Egide SA. L'essentiel de son impact opérationnel devrait se faire sentir à partir du premier trimestre 2020.

Perspectives

Pour 2020, le groupe prévoit une croissance de l'activité pour ses trois divisions. Le carnet de commandes de la société à fin 2019 a augmenté de 3,1 millions d'euros (comparé à la fin de l'année 2018).

L'équipe HTCC de Cambridge travaille en collaboration avec l'équipe technique de Bollène pour améliorer ses procédés céramiques. Cela devrait lui permettre d'élargir son offre de produits à l'image de ce qu'elle a su accomplir dans le domaine de l'imagerie thermique. La réorganisation en France a permis à Egide SA d'apporter des changements à son organisation commerciale. Le renouvellement du portefeuille clients et le nombre de projets pour lesquels Egide est sollicité, ont connu une croissance significative en 2019 et cette tendance devrait se poursuivre en 2020.

Calendrier

Rendez-vous fin mars 2020 avec les résultats annuels 2019.