Egide : Le Résultat consolidé opérationnel ressort à -1,294 ME au S1

(Boursier.com) — Egide annonce un chiffre d'affaires du 1er semestre 2022 de 16,02 ME (-3,5% YoY), les ventes d'Egide SA (+4,5%) et de Santier (+4,9%) ne compensent pas totalement la baisse des ventes d'Egide USA (-20,5%). Le Résultat consolidé opérationnel ressort à -1,294 ME, impacté par les difficultés de recrutement et d'approvisionnement aux Etats-Unis. Le Résultat Net s'inscrit à -2,016 ME, les pertes des entités américaines n'étant pas compensées par la plus-value sur cession du bâtiment de Cambridge selon le traitement IFRS appliqué dans la consolidation.

Perspectives

Le Groupe espère une amélioration au deuxième semestre 2022 ;

Quelques négociations commerciales prometteuses sont en cours tant en France qu'aux USA ;

Les difficultés liées aux hausses de prix notamment de l'énergie et des produits chimiques sont anticipées avec en corollaire la négociation de hausses des prix de vente.