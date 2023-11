Egide : Lancement d'une nouvelle augmentation de capital avec maintien du DPS d'un montant d'environ 1,9 ME

(Boursier.com) — Egide , le spécialiste mondial des boîtiers hermétiques, annonce ce jour le lancement d'une Augmentation de Capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires pour un montant de 1 921 561,20 euros par l'émission de 2.956.248 actions ordinaires au prix unitaire de 0,65EUR représentant une surcote faciale de 4,8% par rapport au cours de clôture du 20 novembre 2023 (0,62 euro) et une surcote de 7% par rapport à la moyenne des cours de clôture des 20 séances de Bourse précédant celui de la fixation du prix de l'émission par le Conseil d'administration (0,607 euro).

Les actionnaires d'Egide pourront souscrire à l'Augmentation de Capital à raison de 2 Actions Nouvelles pour 9 actions existantes.

Dans le cadre de l'Augmentation de Capital, Egide a reçu :

de la part de Pléiade Venture, actionnaire historique d'Egide, un engagement de souscription à titres irréductible et, le cas échéant, réductible, à hauteur de 295 625 Actions Nouvelles, pour un montant de 192.156 euros, soit 10% de l'Augmentation de Capital ;

de la part de la société iXcore, société affiliée à Monsieur Hervé Arditty, un engagement de souscription à titres irréductible (après acquisition de DPS sur Euronext Growth) et, le cas échéant, réductible et/ou libre, à hauteur de 2 583 700 Actions Nouvelles, pour un montant de 1.679.405,08 euros, soit 87,40% de l'Augmentation de Capital ; et

de la part de Monsieur Michel Faure, Président du Conseil d'administration d'Egide, un engagement de souscription à titres irréductible et, le cas échéant, réductible, à hauteur de 76.923 Actions Nouvelles, pour un montant de 50.000 euros, soit 2,60% de l'Augmentation de Capital.

Ces engagements de souscription représentent 100% de l'Augmentation de Capital, permettant ainsi de garantir la réalisation de l'opération.

La société n'a pas connaissance des intentions de ses autres actionnaires.

Utilisation des fonds

Les 1.921.561,20 euros de fonds issus de l'Augmentation de Capital permettront à la société :

De rembourser l'emprunt obligataire, d'un montant de 750 000 euros, souscrit auprès de CNN et venant à échéance le 14 décembre 2023 ;

De poursuivre le redressement de ses deux filiales américaines.

Renforcement de la structure actionnariale

Pour améliorer le fonctionnement de la société, Egide souhaite renforcer et stabiliser la structure de son capital

À l'occasion de cette opération, Pléiade Venture, actuellement le premier actionnaire d'Egide, Monsieur Hervé Arditty, fondateur de la société iXblue, cliente d'Egide, et le président du conseil d'administration Monsieur Michel Faure témoignent de leur confiance dans l'avenir du Groupe Egide en garantissant 100% de l'Augmentation de Capital.

La montée au capital de Pléiade Venture et iXcore, société affiliée à Monsieur Hervé Arditty, devrait permettre à Egide de tenir plus facilement les assemblées générales avec un quorum plus facile à atteindre.

Philippe Bringuier, Directeur Général de Egide a déclaré : "Cette augmentation de capital donnera des moyens supplémentaires et nécessaires au groupe Egide pour poursuivre le plan de redressement de ses filiales américaines et renforcera son actionnariat avec l'entrée au capital d'iXcore, société affiliée à Monsieur Hervé Arditty.

Nous remercions tous les actionnaires, qui continuent à soutenir Egide et notamment ceux qui souscriront à cette augmentation de capital aux côtés de iXcore, Pléiade Venture et Monsieur Michel Faure."