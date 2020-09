Egide : l'usine américaine du Maryland a retrouvé 50% de sa capacité

Crédit photo © Société Egide

(Boursier.com) — Egide a annoncé que son usine américaine de Cambridge, dans le Maryland, fonctionne pour le moment à 50% de sa capacité, en raison des contraintes logistiques liées aux opérations de traitement de surface réalisées hors site. Tout cela deux mois seulement après l'incendie survenu le 3 juillet 2020, qui avait essentiellement touché la zone de traitement de surface.

La reconstruction des parties endommagées par l'incendie, notamment le toit et l'atelier de traitement de surface) est actuellement en cours. L'ensemble de ces travaux participera d'ailleurs à la modernisation de l'outil industriel de l'usine de Cambridge, gage d'amélioration en termes de sécurité, de fiabilité, et d'efficacité.

Dans ce cadre, Egide USA a concentré tous ses efforts sur la continuité de la fourniture au marché de ses produits de spécialité dont certains sont identifiés comme stratégiques, tout en préservant, en priorité, la sécurité de ses collaborateurs.

Ainsi, depuis la mi-juillet, un ensemble de mesures d'atténuation a été mis en oeuvre afin d'assurer la continuité du service pour le plus grand nombre possible de clients : la grande majorité des opérations liées au traitement de surface a été transférée à l'usine de Santier, Inc. à San Diego et une petite partie à l'usine de Bollène en France.

Egide USA a ainsi pu limiter l'impact de cet incident sur les commandes clients en cours et sur son activité globale. A date, Egide USA continue d'expédier les commandes à tous ses clients où qu'ils soient.