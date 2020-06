Egide : l'Assemblée générale se tiendra à huis clos, à Bollène

Egide : l'Assemblée générale se tiendra à huis clos, à Bollène









Crédit photo © Egide

(Boursier.com) — En raison de l'épidémie de Covid-19, l'assemblée générale mixte d'Egide se tiendra à huis clos, hors la présence des actionnaires, le 19 juin 2020 au siège social de Bollène, à 14h.

Les documents préparatoires à l'Assemblée générale mixte du 19 juin 2020 sont à la disposition des actionnaires sur le site Internet de la société, dans la rubrique "Finance"/ "Assemblée Générale".

L'avis préalable de réunion comportant l'ordre du jour et le texte des résolutions a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 13 mai 2020. Les modalités de participation et de vote à cette assemblée ont été publiées sur le site Internet du groupe, le 13 mai et figureront également dans l'avis de convocation qui paraîtra au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires le 3 juin.