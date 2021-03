Egide : fait des bonds !

(Boursier.com) — Egide grimpe de près de 9% à 1,28 euro ce mercredi, alors que le groupe a dégagé l'an dernier un EBITDA corrigé des loyers (résultat opérationnel avant amortissements et intérêts, après exceptionnel) de 3,8 ME, contre -0,76 ME en 2019. Le résultat consolidé opérationnel a enregistré une amélioration significative et s'établit à 1,97 ME, contre -2,18 ME en 2019. Le chiffre d'affaires consolidé 2020 s'est élevé à 29,97 millions d'euros, en baisse de 5,8% par rapport à 2019.

Aux USA, le "Paycheck Protection Program" mis en place par le gouvernement américain a permis d'encaisser environ 1,6 M$, qui ont intégralement été convertis en subvention. Concernant l'impact de l'incendie chez Egide USA, la valeur nette comptable des immobilisations détruites s'est établie à 0,56 M$, remplacées pour 2,93 M$ d'immobilisations neuves, financées par l'assurance.

Les coûts exceptionnels de remises en état s'élèvent à 8,4 M$, couverts à hauteur de 8,22 M$. L'ensemble des pertes d'exploitation a été couvert à hauteur de 1,85 M$. Compte tenu de tous ces éléments, Egide dégage un bénéfice net de 985 KE au 31 décembre 2020 (contre une perte de 2,82 MEUR en 2019).

Egide prévoit une croissance "significative" de son activité cette année par rapport à 2020 et 2019 : le carnet de commandes bénéficie de la combinaison de la résilience du groupe face à la crise du COVID et d'une accélération tangible des commandes enregistrées début 2021...

Le groupe prévoit le lancement de nouvelles activités sur les marchés de la puissance, des boîtiers haut de gamme Fibercom HTCC, de l'exploration pétrolière et gazière, des capteurs ainsi que des gains de parts de marché en Asie. Egide USA va profiter de la réouverture de son usine de Cambridge, dont la reconstruction sera complètement achevée au deuxième trimestre 2021, et de l'installation de nouveaux équipements de traitement de surface pour la fin du mois d'avril 2021.

Parmi les derniers avis, GreenSome a ajusté son objectif sur Egide de 1,34 à 1,74 euros en étant toujours à l'achat.