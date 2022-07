Egide entend poursuivre sa croissance en 2022

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2021, le chiffre d'affaires consolidé non audité du Groupe Egide est quasi-stable à 16,02 millions d'euros (16,6 ME et 15,9 ME au 2e semestre 2021). La parité Euro/Dollar est favorable puisqu'à dollar constant le chiffre d'affaires serait inférieur de 8,1%.

Ces chiffres sont inférieurs aux attentes. Egide SA poursuit sa croissance et conforte sa position de leader sur le marché de l'imagerie thermique en Europe (notamment avec l'acquisition de nouveaux clients), en Asie (Chine et Corée du Sud) ainsi qu'au Moyen-Orient. Egide USA souffre toujours de la pénurie de main-d'oeuvre aux Etats-Unis, malgré l'ajustement des grilles salariales à des niveaux supérieurs à ceux du marché. Sur un effectif cible de 95 employés, il a manqué jusqu'à 15 personnes. L'activité de Santier a également été perturbée dans une moindre mesure par le marché du travail tendu, et les problèmes de chaîne d'approvisionnement continuent d'entraver la production

Perspectives

Egide SA entend poursuivre sa croissance en 2022 et l'accélérer en 2023.

Egide USA et Santier devraient finaliser le financement du besoin en fonds de roulement dans les prochains jours, ce qui leur permettra de se concentrer sur la production et la satisfaction des clients.

Le Groupe Egide rappelle qu'il devrait finaliser son projet de transfert de la cotation de ses titres sur le marché Euronext Growth à Paris, d'ici la fin août 2022. Ce projet vise à permettre à Egide d'être coté sur un marché plus approprié à la taille de la société. Le transfert sur le marché parisien d'Euronext Growth permettrait de simplifier le fonctionnement de la société et de diminuer ses coûts de cotation, tout en lui permettant de continuer à bénéficier des atouts d'une cotation sur un marché financier.