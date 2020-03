Egide : détaille ses prévisions

Egide : détaille ses prévisions









Crédit photo © Egide

(Boursier.com) — Egide annonce un Chiffre d'affaires 2019 de 31,8 millions d'euros (+0,1%) et un carnet de commandes 2019 de 34,8 millions d'euros (+25%). L'Excédent Brut d'Exploitation 2019 ressort à -0,1 million d'euros contre 0,7 million d'euros en 2018. Le Résultat d'exploitation 2019 est de -1,4 ME.

Le management parle d'une année de transition avec des perspectives positives pour 2020 : +13% de croissance au second semestre après un premier semestre difficile, tandis que la restructuration d'Egide SA s'est achevée en décembre 2019.

IMPACT COVID-19

A ce jour, l'impact du Covid-19 reste minime sur les demandes de production et de livraison des clients du monde entier. Le groupe Egide opère sur des marchés structurellement résistants comme la Défense, les Télécommunications ou le Médical. Les installations industrielles de Cambridge et de San Diego sont considérées comme essentielles pour la défense car elles fournissent des produits pour les programmes classés DX/DO. De même, le site de Bollène produit et contribue à des projets de recherche avancée pour les secteurs français et européens de la défense et de l'aéronautique. Les ministères français concernés sont en contact étroit pour soutenir les équipes de Bollène depuis le début de la crise.

Le groupe Egide a pris les mesures nécessaires pour minimiser les risques futurs, notamment en sécurisant sa chaîne d'approvisionnement avec une 2ème source qualifiée sur au moins 2 continents. Il a mis en place des règles sanitaires strictes dans toutes ses usines, avec des restrictions sur les déplacements et l'accès visiteurs, ainsi qu'une organisation de production en deux équipes sur le site de Bollène et un travail à domicile pour les équipes administratives.

L'évolution de la situation est suivie au quotidien. Le service des achats est en contact régulier avec les principaux fournisseurs et surveille strictement les délais de livraison. À ce jour, aucune rupture d'approvisionnement majeure n'a été constatée en Europe ni aux États-Unis. La chaîne d'approvisionnement en Chine s'améliore constamment.

OPERATIONNEL

Le groupe Egide prévoit une croissance en 2020, soutenue par les 34, 8 millions d'euros de prises de commandes cumulées à fin 2019, à comparer aux 31,8 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2019.

Le groupe prévoit une croissance de la rentabilité sur l'ensemble de ses sites.

En 2020, le groupe Egide entend poursuivre ses efforts de diversification. En particulier, la priorité sera de développer notre présence sur des marchés supplémentaires en Europe pour des applications telles que la puissance, utilisées dans les marchés de la défense et pour répondre aux nouvelles demandes telles que les batteries thermiques, les piles à combustible à oxyde solide (énergie propre), les gyroscopes optiques, les capteurs, etc.

Par ailleurs, la crise liée au Covid-19 et la remise en question de la stratégie de chaîne d'approvisionnement des entreprises ouvrent de nouvelles perspectives pour Egide dans les applications optoélectroniques traditionnelles.

Parallèlement, le groupe Egide poursuivra sa stratégie d'optimisation continue de ses activités en France et aux Etats-Unis. Pour ce faire, il accélérera la modernisation de l'usine de Bollène pour optimiser les opérations afin de produire plus efficacement et à moindre coût. La mise en place d'un nouveau système ERP est prévue à Bollène pour le premier semestre et du logiciel de CRM Salesforce pour les activités commerciales au premier trimestre.

Egide USA et Santier seront intégrés sous une seule structure opérationnelle et juridique afin de réduire les coûts et de permettre une meilleure gestion de la trésorerie.

L'unité de Cambridge intensifiera son expertise des céramiques HTCC pour les applications hyper fréquence afin de pénétrer d'autres marchés que celui de l'imagerie thermique.

Jim Collins, président et directeur général, commente : "Pour le groupe Egide, la priorité numéro un est la sécurité de notre personnel pendant cette pandémie Covid-19. Chacune de nos usines suit le protocole recommandé pour un environnement de travail sûr et une distanciation sociale. Nous assurons une continuité de production dans chacune de nos usines car nos produits sont essentiels aux programmes gouvernementaux auxquels ils sont destinés".

Il ajoute : "2019 a été une année de transition pour l'entreprise. Nous avons restructuré nos activités en France pour améliorer l'efficacité et réduire les coûts. Dans ce contexte, la rentabilité du Groupe Egide a été impactée en 2019. Si nous continuons à ressentir la volatilité de certains de nos marchés, notamment les marchés européens et américains de l'imagerie thermique et certains contrats de défense aux Etats-Unis, l'achèvement de la restructuration en France, ainsi que l'amélioration significative des prises de commandes fin 2019, nous permettent de rester confiants pour l'année 2020."

AGENDA

Chiffre d'affaires S1 2020 : 23 juillet 2020.