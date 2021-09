Egide : des revenus en léger repli

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires du 1er semestre 2021 de Egide est en baisse de 3,9% à 16,6 ME vs. 17,2 ME sur le S1 2020.

Le résultat net est de 0,24 ME contre 0,004 ME au S1 2020 malgré des charges exceptionnelles et temporaires de sous-traitance de traitement de surface aux États-Unis au cours de cette période...

La société entend maintenir son activité au 2ème semestre 2021 à un niveau comparable à celui du premier semestre.