Egide démontre sa résilience en assurant sa croissance

(Boursier.com) — En dépit de la persistance des difficultés engendrées par la pandémie, le Groupe Egide a démontré sa résilience en assurant sa croissance en 2021. Le Chiffre d'affaires 2021 ressort ainsi à 32,50 ME (+8,5% /2020). L'EBITDA après loyer est de 1,5 ME (3,8 ME en 2020).

Le Résultat Net ressort à 0,05 ME (0,98 ME en 2020). Les entités Egide SA et Egide USA sont en croissance (+5,8% et +31,7% respectivement), alors que Santier est pratiquement stable...

Perspectives 2022

L'optimisme est de mise dans la mesure où les prises de commandes de la fin de l'année 2021, portées en grande partie par le secteur de la Défense, permettent de poser des bases solides pour une bonne année 2022.

-Un projet de conversion d'actifs immobilisés en trésorerie avec le lease-back de l'usine de Cambridge.

-Les pénuries de main-d'oeuvre aux États-Unis, et les risques liés à la crise sanitaire, devront être maîtrisés en 2022 afin de remplir les objectifs.

-La situation géopolitique en Europe devrait avoir un effet positif sur la demande de produits Egide dans toutes les usines du Groupe, sans que cela soit tangible pour le moment au niveau des prises de commandes.