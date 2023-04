Egide : dégradation de la rentabilité

(Boursier.com) — La rentabilité du groupe Egide a été dégradée par la contre-performance de l'activité des entités américaines en 2022, malgré les efforts pour augmenter la production, après l'incendie et le Covid.

L'opération de location-vente de l'usine de Cambridge réalisée en juin 2022 n'a pas été suffisante pour renforcer la trésorerie, d'autant plus que le carnet de commandes est important et nécessite un fonds de roulement conséquent.

Sans solution pour financer à la fois les opérations françaises et américaines, le conseil d'administration a décidé fin 2022 de privilégier l'activité française et de se mettre en quête de solutions telles qu'exposées ci-dessous

Projet de cession des filiales américaines d'Egide SA

Le groupe a décidé de vendre 100% de ses filiales américaines : parmi les opportunités, le groupe a signé, le 20 avril dernier, une lettre d'intention exclusive sans engagement, avec un acteur majeur du secteur. L'exclusivité prendra fin le 31 mai. Ces discussions pourraient, ou non, aboutir à une future vente.

D'autre part, une restructuration des opérations américaines a été lancée pour revenir rapidement à l'équilibre.

Le Chiffre d'affaires 2022 consolidé d'Egide ressort à 33,86 ME (+4%/2021). Le Chiffre d'affaires des activités poursuivies est de 15,46 ME (+8,9%/2021). Le Chiffre d'affaires des activités abandonnées est de 18,40 ME (-10,7% en USD/2021).

L'EBITDA ressort à -2,9 ME au total et 0,6 ME pour les activités poursuivies. Le Résultat Net part du groupe est de - 5,62 ME (vs 0,20 ME en 2021). Le Résultat Net des activités poursuivies se monte à 0,34 ME (vs. 0,65 ME en 2021) et le résultat Net des activités abandonnées à -5,96 ME (vs - 0,44 ME en 2021).

Philippe BRINGUIER : Nouveau Directeur Administratif et Financier. Il remplace Luc ARDON, qui part à la retraite.

Perspectives 2023

La vente potentielle des filiales américaines permettrait :

Le renforcement de sa structure financière,

La simplification de l'organisation d'Egide,

Une appartenance claire à l'électronique de défense européenne

Le retour vers la profitabilité.