Egide : chiffre d'affaires 2022 en légère croissance

(Boursier.com) — Egide affiche un chiffre d'affaires consolidé 2022 de 33,81 ME, en hausse de 4% par rapport à 2021. Les ventes des filiales américaines représentent 54% du chiffre d'affaires total du Groupe. La parité Euro/Dollar est favorable puisqu'à dollar constant le chiffre d'affaires 2022 serait inférieur de 2,2%.

Egide SA a fait une bonne année en croissance de 8,9%, qui lui permettra à nouveau d'être proche de l'équilibre malgré l'inflation qui a perturbé les équilibres budgétés et a nécessité des négociations de hausse des prix avec les clients. Cette croissance s'explique notamment par sa stratégie de renforcement de sa position de leader sur le marché de l'imagerie thermique pour les secteurs de la défense et de la surveillance en Europe (notamment avec l'acquisition de nouveaux clients), en Asie (Chine et Corée du Sud) ainsi qu'au Moyen-Orient. L'entité a poursuivi et même accéléré son projet de transformation industrielle (Industrie 4.0).

Egide USA est en baisse de 16,9% en USD par rapport à 2021. Après une année 2021 marquée à Cambridge par les retards d'installation de la nouvelle ligne de traitement du surface (post-incendie), 2022 a été perturbée par des retards de fabrication imputables aux difficultés d'approvisionnement et de personnel, alors que le carnet de commandes aurait permis de faire mieux que 2020.

La flambée des prix de l'énergie et des matières premières, aux conséquence industrielles et sociales incertaines, ainsi que la mise en place de la sobriété énergétique sont des enjeux auxquels le Groupe doit désormais faire face.

Toutefois, l'amélioration de l'activité sur le deuxième semestre 2022, le carnet de commandes total du Groupe dépassant 60% du budget 2023, ainsi que le niveau du carnet de commandes de chacune des trois entités et les perspectives sur ses différents marchés cibles reflètent le potentiel de croissance du Groupe et l'amènent à être confiant sur le niveau d'activité attendu en 2023.