Egide : bonne dynamique commerciale au 1er semestre

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2023, Egide SA a réalisé un chiffre d'affaires de 8,6 millions d'euros, en progression de +13% par rapport au 1er semestre 2022, et en hausse de 10% par rapport au second semestre 2022. Cette croissance est essentiellement nourrie par un traitement plus rapide des commandes et la volonté affichée de raccourcir les délais de fabrication et d'améliorer la qualité de service.

Perspectives 2023

Porté par la bonne dynamique commerciale observée sur l'ensemble des produits au 1er semestre, Egide SA espère maintenir un niveau d'activité à peu près identique au second au second semestre 2023.

Par ailleurs, l'amélioration de l'activité américaine est un élément positif dans les discussions en cours avec d'éventuels acheteurs des filiales américaines. Des mesures d'amélioration de la performance de ces filiales continuent d'être mises en oeuvre.