Egide : bien reçu !

(Boursier.com) — Egide grimpe de plus de 4% ce vendredi midi, à 0,792 euro, alors que le chiffre d'affaires consolidé du groupe pour le premier semestre s'est élevé à 17,27 millions d'euros, en hausse de 16,1% par rapport au premier semestre 2019. Le chiffre d'affaires au 30 juin 2020 a notamment bénéficié de la croissance du marché de l'imagerie thermique en Europe, et des performances d'Egide sur le marché de la puissance aux États-Unis.

L'activité commerciale a cependant été fortement touchée par la crise COVID-19, avec l'impossibilité depuis février, de visiter les clients et l'annulation de tous les salons professionnels. Cela a eu un impact négatif sur les prises de commandes...

Egide a par ailleurs précisé que l'impact de l'incendie à Cambridge intervenu début juillet aurait un effet négatif sur le troisième trimestre, avant un net rebond attendu au quatrième trimestre... Les mesures visant à rétablir la capacité du site en traitement de surface sont en cours et une toute nouvelle installation plus efficace est prévue pour le quatrième trimestre. Parmi les derniers avis d'analystes, GreenSome Finance a repris le suivi du dossier avec un avis à l'achat et un cours cible de 1,34 euro.