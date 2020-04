Egide : BAE Systems distingue Egide USA en tant que fournisseur Niveau OR

(Boursier.com) — Egide USA, filiale du Groupe Egide annonce aujourd'hui avoir remporté un Award niveau OR pour ses performances et sa contribution exceptionnelles en 2019 en tant que fournisseur du département Systèmes Electroniques de BAE Systems. Egide USA a été sélectionné parmi plus de 2 200 fournisseurs qui ont travaillé avec ce département en 2019.

Jim Collins, président et directeur général du groupe Egide, commente : "Egide USA est honoré de recevoir cette distinction de BAE Systems. Nous attachons une grande importance à notre partenariat avec eux et nous pensons que ce prix témoigne de la solidité de notre collaboration et de notre croissance commune soutenue".

Le programme Partner 2 Win de BAE Systems est conçu pour atteindre l'excellence opérationnelle et éliminer les défauts de sa chaîne d'approvisionnement en élevant le niveau des attentes en matière de performances pour satisfaire la demande des clients actuels et futurs. Dans le cadre de ce programme, BAE Systems rencontre régulièrement ses fournisseurs sur leurs sites afin de leur transmettre les meilleures pratiques et ainsi s'assurer que les composants et les matériaux qui composent les produits BAE Systems répondent aux normes de qualité les plus élevées.

"Nous sommes fiers de nous associer à des entreprises - telles qu'Egide USA - qui s'engagent à fournir des produits de la plus haute qualité dans les délais impartis, en toutes circonstances", a déclaré Kim Cadorette, vice-président des opérations du département des Systèmes Electroniques de BAE Systems. "Nous nous réjouissons de la pérennité de notre collaboration et de notre réussite commune".