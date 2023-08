Egide : augmentation de capital et arrêt de la mise en vente des filiales américaines

(Boursier.com) — Egide annonce le lancement d'une Augmentation de Capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires pour un montant de 1 921 561,20 euros par l'émission de 2 956 248 actions ordinaires au prix unitaire de 0,65 euro représentant une décote faciale de 26,4% par rapport au cours de clôture du 11 août 2023 et une décote de 14,3% par rapport à la moyenne pondérée des volumes des 20 séances de Bourse précédant la fixation du prix de l'émission par le Conseil d'administration. Les actionnaires d'Egide pourront souscrire à l'augmentation de capital à raison de deux actions nouvelles pour sept actions existantes. Dans le cadre de l'augmentation de capital, Egide a reçu un engagement de souscription à titre libre de la Compagnie Nationale de Navigation, une entité affiliée à Monsieur Patrick Molis, à hauteur d'un montant maximum 1 921 561,2 euros, représentant 100% de l'augmentation de capital envisagée permettant ainsi de garantir la réalisation de l'opération. La Société n'a pas connaissance des intentions de ses autres actionnaires.

En parallèle, Egide a conclu le 9 août 2023 un contrat d'émission et de souscription d'obligations avec la Compagnie Nationale de Navigation, pour un montant de 750.000 euros. Cet emprunt, venant à maturité le 14 décembre 2023, sera remboursable en trésorerie ou, sous réserve d'approbation de l'assemblée générale des actionnaires d'Egide, en actions.

Les 2 671 561,2 euros de fonds issus de l'augmentation de capital et de l'émission obligataire permettront à la Société d'amorcer le redressement de ses filiales américaines, de recruter une équipe commerciale pour dynamiser les ventes et de financer l'augmentation de son besoin en fonds de roulement dû à la hausse de son chiffre d'affaires.

La Compagnie de Navigation Nationale, présidée par Monsieur Patrick Molis, entrepreneur dans les métiers du transport maritime, de la logistique, de l'énergie, de l'aéronautique et de La Défense, "montre sa conviction dans l'avenir du Groupe Egide" en garantissant à 100% l'augmentation de capital. En contrepartie de son investissement dans le cadre de l'Augmentation de Capital, il a été convenu entre la Société et la Compagnie Nationale de Navigation que, aussi longtemps que la Compagnie Nationale de Navigation détiendra plus de 5% du capital de la Société sur une base entièrement diluée (après exercice de toute autre valeur mobilière donnant accès au capital de la Société qui viendrait à être émise dans le futur), la Société fera ses meilleurs efforts pour que la Compagnie Nationale de Navigation dispose du droit de nommer un administrateur au sein du Conseil d'administration.

Son entrée au conseil d'administration d'Egide va ainsi renforcer la gouvernance d'entreprise du groupe par la présence d'un chef d'entreprise à succès qui a vocation à devenir le premier actionnaire de la Société. Cette présence va également faciliter le développement de la Société dans l'industrie militaire.

Egide décide de mettre fin à la mise en vente de ses filiales américaines et lance un plan de réorganisation et de redressement de ses filiales. Dans ce cadre, Egide annonce également la démission de Jim Collins de son poste d'administrateur et son départ comme salarié à fin septembre 2023. Une nouvelle équipe de Direction va être mise en place aux Etats-Unis avec comme objectif le redressement des deux filiales.

Philippe Bringuier, Directeur Général du Groupe Egide déclare : "Je me réjouis du lancement de ces deux opérations financières qui vont donner des moyens au Groupe Egide de poursuivre son plan de retour à la profitabilité et de redresser ses filiales américaines. Elles lui permettent également de renforcer son actionnariat avec l'entrée au capital d'Egide de la Compagnie Nationale de Navigation et l'arrivée au sein du conseil d'administration de son président, Monsieur Patrick Molis, entrepreneur dans les métiers du transport maritime, de la logistique, de l'énergie, de l'aéronautique et de la Défense. Le Groupe Egide tourne une page de son histoire : après le changement de gouvernance en juin, elle se recentre sur les marchés de la Défense et de l'aérospatiale en forte croissance et à plus forte valeur ajoutée que l'industrie historique des Télécoms, et met en place un plan de retour à la profitabilité. Nous remercions tous les actionnaires, notre personnel et les partenaires qui nous accompagnent dans cette nouvelle stratégie".