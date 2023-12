Egide annonce le renforcement de sa structure actionnariale

(Boursier.com) — Egide , le spécialiste mondial des boîtiers hermétiques, annonce ce jour le renforcement de sa structure actionnariale et le remboursement de l'emprunt obligataire contracté avec CNN.

1/ Renforcement de la structure actionnariale.

Egide avait annoncé qu'elle souhaitait renforcer et stabiliser la structure de son capital pour améliorer le fonctionnement de la société.

Après les 2 récentes augmentations de capital, iXcore, Pléiade Venture et Vatel Remploi détiennent au total 23,95% du capital d'Egide, réparti comme suit :

-iXcore : 8,49%

-Pléiade Venture : 8,03%

-Vatel Remploi : 7,43%

Ces trois sociétés n'entendent pas mettre en oeuvre de politique commune vis-à-vis de la société et n'agissent pas de concert entre elles.

La montée au capital de ces 3 sociétés devrait permettre de conforter la structure financière d'Egide en cas de besoin, et de tenir plus facilement les assemblées générales avec un quorum plus facile à atteindre.

Egide se félicite également de l'arrivée dans le capital de l'entrepreneur qui a fondé, développé et vendu les sociétés Photonetics et iXblue.

2/ Remboursement de l'emprunt obligataire.

Egide a remboursé le 12 décembre 2023 l'emprunt obligataire de 750 KE à la société CNN.