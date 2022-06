Egide : Accord de Sale/Lease back du bâtiment de Cambridge pour 6 M$

(Boursier.com) — Le Groupe Egide annonce la signature entre Tempus Cambridge LLC (Arkansas, USA) et Egide USA Inc (MD, USA) d'un accord de Sale/Lease back du bâtiment de Cambridge pour 6 M$.

Le bail attaché à la transaction est signé pour 15 ans avec un loyer annuel de 0,4 M$. Cet accord permettra de réduire considérablement la dette américaine et facilitera la négociation de nouvelles lignes de crédit renouvelables en remplacement des lignes de crédit existantes.

Le groupe Egide bénéficie ainsi d'un apport de liquidités bénéfique à la fois pour le fonds de roulement et pour financer de manière pérenne les dépenses de modernisation des installations à Cambridge et à San Diego.

Jim Collins, président-directeur général, a déclaré : "Nous sommes aujourd'hui très satisfaits d'annoncer la signature et la réception des fonds, de cet accord de financement avec Tempus Cambridge LLC. Cet accord va nous permettre de renforcer et d'accélérer notre programme d'investissement pour notre procédé HTCC à Cambridge, à l'instar de l'activité en cours à Bollene et dans des équipements qui permettront à notre installation de San Diego de réduire ses frais généraux et de devenir plus compétitive. Cette signature nous permet de nous concentrer sur la poursuite de notre stratégie de croissance dans les marchés sur lesquels nous sommes ancrés mais également dans de nouveaux marchés. "

Prochaine publication : Chiffre d'affaires semestriel le 21 juillet 2022.