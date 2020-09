Egide : à l'équilibre au 30 juin!

(Boursier.com) — L 'EBITDA consolidé du groupe Egide (corrigé de l'IFRS16) pour le semestre clos au 30 juin 2020 s'élève à 0,93 ME, soit une amélioration de 1,1 ME par rapport à l'année précédente, malgré l'impact de la crise Covid-19. Le résultat consolidé opérationnel du groupe s'améliore de plus de 2 millions d'euros par rapport au premier semestre 2019, avec deux différences majeures : la provision pour restructuration de 930 KE de 2019 et la subvention américaine PPP (Paycheck Protection Program) de 690 KE de 2020. On constate donc une amélioration du résultat opérationnel de 420 KE hors évènements non récurrents, ce qui représente 17,5% de la croissance du chiffre d'affaires. Le résultat net est positif à 4 KE, contre -1,71 ME un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires consolidé non audité du groupe Egide pour le premier semestre s'est élevé à 17,27 millions d'euros, en hausse de 16,1 % par rapport au premier semestre 2019. Au premier semestre 2020, EGIDE SA a augmenté ses ventes de 16,3 % grâce à une forte demande sur les marchés de l'imagerie thermique et des produits hyperfréquence pour le secteur défense et aérospatial.

Pour l'année 2021, la direction prévoit une légère croissance dans toutes les unités grâce à quelques signes positifs. Mais la poursuite de la crise sanitaire pourrait limiter ses ambitions.