Egide : +10% !

(Boursier.com) — Egide grimpe de 10% sur les 1,40 euro ce lundi, alors que les prises de commandes du groupe ont accéléré au T4, augurant ainsi d'une croissance continue en 2022. De nouveaux contrats ont été signés au 4ème trimestre 2021, consolidant le carnet de commandes du groupe Egide pour 2022. Les clients d'Egide dans le monde sont peu touchés par la pénurie actuelle de composants électroniques...

Alors que l'économie mondiale s'inquiète de la résurgence de l'épidémie, le groupe Egide aborde 2022 avec sérénité après avoir enregistré de nouveaux contrats ces dernières semaines.

En Europe :

Plusieurs commandes pour un total de 2,4 MEUR ont été reçues depuis octobre pour des clients de la Défense en Israël : plusieurs nouveaux projets, dont le co-développement a commencé il y a quelques années avec l'un des principaux clients d'Egide, sont en train de monter en puissance en termes de volume.

La plupart des clients historiques récurrents ont maintenant passé leurs commandes pour 2022.

Egide a produit et livré avec succès ses premiers échantillons et a conclu de nombreux nouveaux contrats pour la prochaine génération d'émetteurs-récepteurs de communication à haut débit. Cette technologie de pointe, rendue possible par les récentes innovations de la 'R&D', devrait connaître une forte croissance dans les années à venir grâce aux nouvelles infrastructures modernisées de Bollène.

Aux Etats-Unis :

Suite à la reprise de la pleine capacité de production de son site de Cambridge, le carnet de commandes de l'activité céramique HTCC d'Egide USA s'est reconstitué à près d'1 M$, intégrant deux nouveaux clients.

Un accord pluriannuel de plusieurs millions de dollars avec son plus grand client sur le marché de la puissance est en cours de signature.

Grâce aux efforts industriels déployés à Bollène et à Cambridge, le Groupe Egide est en mesure de répondre positivement à la dynamique de ses marchés, en proposant de meilleurs délais de livraison que ses concurrents traditionnels.

Le Groupe constate une nouvelle fois que ses clients ne semblent pas être affectés par la pénurie mondiale de composants électroniques qui a touché d'autres marchés à fort volume tels que les ordinateurs, les téléphones mobiles ou l'automobile. Parmi les derniers avis d'analystes, GreenSome Finance est à l'achat sur Egide avec un objectif de cours réhaussé à 1,85 euro.