Efficacité énergétique : le Groupe APA et Spie mettent en oeuvre des systèmes intelligents

(Boursier.com) — SPIE , leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, et le Groupe APA s'associent pour développer et mettre en oeuvre les dernières solutions d'automatisation intelligente pour réduire les consommations énergétiques des bâtiments, zones et environnements industriels.

SPIE Nederland, filiale néerlandaise du groupe SPIE, associe son expérience pratique dans les domaines de la conception, de l'installation, de la gestion et de la maintenance d'installations à haute efficacité énergétique aux solutions hardware et software de haute qualité du Groupe APA. Cette collaboration permet d'assurer une configuration optimale des équipements et des systèmes afin d'obtenir les meilleures économies d'énergie possibles dans les environnements industriels et les bureaux.

Grâce à leur savoir-faire combiné, les équipes SPIE Nederland & APA mettent en place des solutions d'automatisation intelligentes qui mesurent la consommation d'énergie et localisent les "gouffres énergétiques" des bâtiments. Dans la mesure où il est impossible de stopper un système qui consomme trop d'énergie au sein d'un bâtiment, il est nécessaire d'ajuster constamment les flux énergétiques dans l'installation. Il peut s'agir, par exemple, d'installer des batteries pour compenser les pics de consommation ou de réguler plus intelligemment la consommation d'un appareil.