EEM : États Financiers Sociaux et Consolidés

EEM : États Financiers Sociaux et Consolidés









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L 'Administrateur Provisoire, assisté de l'Administrateur Judiciaire ont arrêté les états financiers sociaux et consolidés du groupe EEM le 15 janvier 2021.

À titre liminaire, l'Administrateur Provisoire et l'Administrateur Judiciaire déclarent que :

L'arrêté des comptes au 31 décembre 2019 est effectué dans un contexte extrêmement contentieux sur la foi des informations qu'ils ont pu réunir dans le délai qui leur était imparti ;

Ils n'étaient pas en charge de la gestion de la Société sur la période de l'exercice 2019 ;

Ils se fondent sur les informations financières et de gestion communiquées par les salariés, l'expert-comptable de la Société et ses différents conseils, informations dont l'Administrateur Provisoire et l'Administrateur Judiciaire supposent qu'elles sont sincères et, à tous égards, exactes et complètes ;

Compte tenu des mesures sanitaires relatives au Covid-19 imposant une limitation des déplacements durant le cours de sa mission, l'accès à l'information s'en est trouvé perturbé ;

En outre, les résultats consolidés reposent sur les informations recueillies de la société filiale SAIPP, laquelle ainsi que les sous-filiales ne relèvent ni du pouvoir de gestion de l'Administrateur provisoire ni de celui de l'Administrateur judiciaire ;

Dès lors, compte tenu de ce qui précède, ainsi que, notamment, de la succession de dirigeants qu'a connue la Société et des difficultés qu'ils ont rencontrées pour réunir les informations nécessaires à leur établissement, ils ne sauraient être garants d'une quelconque manière que ce soit du caractère exhaustif et exact des éléments contenus dans les comptes sociaux et consolidés au 31 décembre 2019 et dans l'ensemble des rapports figurant dans le rapport financier annuel correspondant.

En conséquence, les commissaires aux comptes de la Société ont été dans l'impossibilité de formuler une conclusion sur les comptes annuels consolidés et sociaux. En effet, ils n'ont pas été en mesure de collecter les éléments suffisants et appropriés pour émettre une conclusion sur ces comptes.