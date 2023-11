EEM cède sa participation dans Gascogne pour près de 10 ME

(Boursier.com) — Electricité et Eaux de Madagascar (EEM) revient sur la cession de sa participation dans Gascogne. EEM et la société par actions simplifiée Attis 2 ont conclu, le 28 novembre, un protocole d'accord en vue de la cession hors marché de l'intégralité des 2.448.729 actions Gascogne détenues par EEM, sous forme de 216.642 actions au porteur et 2.232.087 actions au nominatif. Elles représentent 10,07% du capital de la société Gascogne SA constituant le Bloc.

La cession de la participation minoritaire d'EEM dans Gascogne est réalisée au prix de 4 euros par action, soit 9.794.916 euros pour l'ensemble du bloc. Elle n'est soumise à aucune condition suspensive.

Les deux parties se sont engagées à réaliser la cession du bloc au plus tard le 19 décembre. Le règlement-livraison de l'opération devrait intervenir sous deux jours ouvrés après la cession.

Il est rappelé que la société par actions simplifiée Attis 2 est le principal actionnaire de la société Gascogne dont elle détient 70,60% du capital et 77,52% des droits de vote avant transfert du Bloc. L'actionnariat d'Attis 2 se compose de Biolandes Technologies, du groupe Crédit Agricole au travers des entités gérées par Idia Capital Investissement et Crédit Mutuel Equity SCR.