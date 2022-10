EEM : 2021, un exercice de transition

(Boursier.com) — Pour s'assurer des moyens de trésorerie nécessaires pour les exercices 2021 et 2022 et avoir les fonds permettant une sortie de la procédure de sauvegarde, Electricité et Eaux de Madagascar a cédé certains actifs. L'exercice 2021 a été un exercice de transition. Il se solde par l'extériorisation d'importantes pertes en social (-2,7 ME) comme en consolidé (-1,8 ME), la seule ressource d'exploitation d'Electricité et Eaux de Madagascar étant constituée de loyers. L'actif net consolidé par action au titre de 2021 est de 2,13 euros.

Electricité et Eaux de Madagascar est cependant sortie de la sauvegarde au 1er trimestre 2022. Elle a procédé au paiement des créances produites, le règlement de celles contestées demeurant entre les mains du mandataire. Elle a encaissé, depuis janvier 2022, 1.733 kE correspondant à la cession de 543.792 titres Gascogne, portant la participation d'EEM à 10%.

A la suite d'une décision judiciaire de janvier 2022, le Groupe a pu reprendre partiellement la main sur son actif Cambodgien. Divers frais ont été engagés pour parer au plus pressé. Il reste à financer le règlement des dettes fournisseurs, des taxes et la rénovation à minima de l'hôtel.

Au Pérou, quelques lots de l'immeuble ont été loués. Il reste à trouver une couverture assurantielle adéquate pour risques et dommages aux tiers.

Le Groupe cherche à valoriser au mieux son actif immobilier parisien. Des travaux de rénovation sont à prévoir. Il s'efforce de réduire son exposition aux contentieux par des issues transactionnelles.

Le Conseil d'Administration a décidé la convocation de l'Assemblée Générale annuelle le 28 octobre à 15h, à l'Hôtel Napoléon, à Paris.