Eduniversal annonce la reprise de la cotation de ses actions sur le marché Euronext Access à Paris à compter du 26 juillet

(Boursier.com) — Le conseil d'administration d'Eduniversal S.A., après échanges avec Euronext Paris, annonce la reprise de la cotation de ses actions sur le marché Euronext Access à Paris à compter du 26 juillet 2023.

Pour mémoire, la société avait demandé, le 18 avril 2012, la suspension du cours de bourse de ses actions pour une durée indéterminée dans l'attente de la diffusion d'informations stratégiques la concernant. Le dernier cours de bourse des actions de la Société, au 18 avril 2012, était d'un montant de 8,42 euros par action et le capital social était constitué de 1.587.511 actions (d'une valeur nominale de 0,25 euro chacune).

Depuis cette date, des événements importants ont affecté la situation de la Société et la composition de son capital social. Ces évènements ont été communiqués au marché à chaque fois par la Société. Il sera notamment rappelé que, malgré différentes opérations de renforcement de sa structure financière au travers diverses opérations sur capital, le Tribunal de commerce de Nanterre a décidé, le 20 février 2018, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société. Un an plus tard, le 20 février 2019, le tribunal décide la sortie de la procédure de redressement judiciaire et adopte un plan de redressement au terme duquel la Société a été en mesure de reconstituer ses capitaux propres. Au terme des différentes opérations de recapitalisation intervenues depuis la suspension du cours des actions de la société, son capital est constitué, à date, de 15.610.278 actions d'une valeur nominale de 0,10 euro chacune. La dernière opération sur capital a été réalisée sur la base d'une valorisation de 10% supérieure à celle retenue dans le cadre du plan de redressement, soit sur la base d'une valeur de 0,11 euro par action.

Pour mémoire, la Société est en phase avec l'exécution du plan fixé par le Tribunal de commerce de Nanterre ; en effet, la dette restant à rembourser d'ici février 2029 s'élève, à date, à un montant d'environ 2.930.347 euros.

Ces événements majeurs ainsi que la recomposition en profondeur de sa stratégie de développement imposent à la Société de réévaluer sa valorisation en vue de la reprise de cotation de ses actions, le cours de reprise devant nécessairement être ajusté dans l'intérêt du marché. La Société a ainsi effectué un travail de valorisation selon des méthodes usuelles. Cette évaluation a été confiée au cabinet Sinergys qui accompagne la Société dans le cadre de l'exécution de son plan de redressement et du reporting qu'elle effectue auprès des organes de la procédure (et notamment auprès du Commissaire au Plan).

Compte tenu de la longue période de suspension des actions de la Société, le cabinet d'experts mandaté a retenu une approche de valorisation de la société basée sur un multiple d'EBIT comptable normatif constaté sur des PME comparables non cotées.

Il ressort de ces travaux une valorisation de la Société d'un montant de 3.092.000 euros soit 0,20 euro par action.

Compte-tenu du risque inhérent à l'exécution du plan de redressement et au regard du montant de la dette devant encore être remboursée d'environ 2.613.390 euros, la Société considère qu'il est raisonnable d'appliquer une décote de risque de 15 % à la valorisation mentionnée ci-avant, aboutissant ainsi à une valorisation de 0,17 euro par action. Par conséquent, la Société a demandé à Euronext la reprise de la cotation des actions EDUNIVERSAL à compter du 26 juillet 2023 (inclus) à l'ouverture du marché, à un cours de 0,17 euro.