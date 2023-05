Eduform'Action va prendre le contrôle de Semev et de l'école d'osthéopathie Osteobio

(Boursier.com) — Eduform 'Action annonce qu'il va devenir l'actionnaire majoritaire de la société SEMEV, détentrice notamment de l'école d'ostéopathie OSTEOBIO, la plus ancienne école de France en formation initiale, créée en 1988. Le groupe a exercé la promesse de vente qui porte sur environ 22% du capital de la SEMEV, pour moitié par acquisition et pour moitié par apport en nature sur la base d'un prix par action EDUFORM'ACTION de 0,87 EUR.

Fondée il y a 34 ans, OSTEOBIO est une marque de la SARL SEMEV et est reconnue comme établissement supérieur privé par le ministère de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports et dispose de l'agrément du ministère des solidarités et de la santé ainsi que de la certification Qualiopi.