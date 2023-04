Eduform'Action : totalement mobilisé pour créer un acteur référent de la formation

(Boursier.com) — Eduform 'Action a réalisé un chiffre d'affaires proforma de 8,8 millions d'euros au 31 décembre 2022, intégrant en année pleine les activités du groupe Sofis (Sofis, Forsim, Ifcoss, Mediaprev) et des sociétés EMHa, Projexia, Next Campus acquis durant l'exercice. L'Ebitda proforma du Groupe s'établit à 0,9 ME, soit une marge d'Ebitda de 10%.

En consolidé, le chiffre d'affaires annuel d'Eduform'Action ressort à 4,3 ME, comprenant les activités du groupe Sofis et de l'EMHA sur 6 mois, de Projexia sur 4 mois et de Next Campus sur 4 mois. Le Groupe génère un Ebitda consolidé de 0,46 ME et un résultat opérationnel courant consolidé de 0,41 ME. Après un résultat exceptionnel de -0,36 ME et une charge d'impôt à hauteur de 0,41 ME, le résultat net part du Groupe s'établit à -0,37 ME.

Eduform'Action affiche un bilan solide au 31 décembre 2022 avec des capitaux propres consolidés de 5,71 ME, un endettement financier de 3,38 ME et 3,87 ME de trésorerie.

Ambitions et perspectives 2023

Eduform'Action poursuit sa démarche de consolidation du secteur pour créer un acteur leader de la formation en France, tout en pilotant la croissance organique et en assurant la rentabilité du Groupe, grâce à l'optimisation et à l'intégration renforcée des différentes acquisitions.

Le 1er trimestre 2023 a été marqué par la prise d'une participation majoritaire au capital de Doceo Formation, spécialiste de l'accompagnement, de la promotion et de la formation des formateurs est un organisme de formation novateur qui met le digital au service de l'humain.

Par ailleurs Doceo Formation a lancé son centre de formation des apprentis : Paris CFA CDG, et propose 3 BTS depuis octobre 2022. Les activités développées par Doceo Formation présentent de multiples synergies avec les entités du groupe Eduform'Action.

"Eduform'Action se positionne sur un marché porteur, où les enjeux de compétences, de création de parcours tremplins d'employabilité et d'impact social sont majeurs pour le tissu économique et social à long terme", indique Cécile Béziat, Directrice Générale Déléguée du Groupe, qui poursuit : "Nous sommes totalement mobilisés dans le projet ambitieux de créer un acteur référent de la formation, grâce à de solides atouts, notamment une véritable expertise et un marché propice au regroupement".