Eduform'Action confirme une ambition de 100 ME de chiffre d'affaires d'ici 4 ans

(Boursier.com) — Le groupe entrepreneurial Eduform'Action dresse le bilan de ses activités. En cette rentrée, le groupe se structure et poursuit sa stratégie en privilégiant les opérations de croissance externe sur le marché porteur de la formation.

Conformément à la stratégie annoncée lors de sa création fin 2021, Eduform'Action croît rapidement sur le marché de la formation avec la réalisation de plusieurs opérations de croissance externe et de premiers développements organiques. Le groupe couvre désormais un éventail de secteurs clés qu'il structure en 3 principaux domaines de formation : Santé & Services via les entités du groupe Sofis et les activités d'Ostéobio ; Digital & Technologies via la création de programmes de formation diplômants et en mars 2022, le lancement de l'Entrepreneur Booster Programme ; Impact & énergie avec les activités de l'EMHa (Ecole des Métiers de l'Habitat) et l'Académie de la Transition Energétique.

Eduform'Action poursuit son plan de marche en se donnant pour objectif de réaliser un chiffre d'affaires annuel de 100 millions d'euros à horizon 4 ans. La société précise qu'il s'agit d'une ambition mais non d'un objectif ni d'une prévision. Cette ambition repose sur des croissances externes qui sont par définition soumises aux aléas du marché (opportunités, conditions, etc.).

Eduform'Action entend constituer un des leaders de la formation en France et former plus de 100.000 apprenants par an. Le groupe conçoit des programmes de formation et de nouveaux parcours pédagogiques spécifiquement adaptés aux enjeux du marché de la formation alors que de nombreux secteurs d'activité sont sous tension par manque de compétences, et qu'il faut également anticiper les métiers de demain.

Eduform'Action se donne les moyens de son ambition et a levé, cet été, 2,35 ME par placement privé. Il mène actuellement une nouvelle augmentation de capital de l'ordre de 1,2 ME (

Eduform'Action poursuit une même stratégie, combinant croissance externe et développement organique. Le groupe se structure et a notamment nommé en cette rentrée Cécile Béziat, Directrice générale.