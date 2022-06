Eduform'Action : acquisition de Sofis

(Boursier.com) — Eduform 'Action annonce l'acquisition de 100% du capital de SOFIS, groupe de formation spécialisé dans la prévention des risques professionnels, auprès de ses dirigeants fondateurs. Fondé il y a plus de 20 ans, Sofis accompagne les entreprises publiques et privées dans leurs obligations légales en matière de prévention des risques professionnels à travers des activités de formation, d'audit et de conseil. Le groupe a formé près de 50.000 apprenants en France en 2021, sur les questions de santé et de sécurité au travail (incendie, secourisme, SST...). Fortement reconnu sur son marché, il compte un réseau global de plus de 1.300 formateurs répartis à travers la France et une quarantaine de collaborateurs permanents.

Sofis est un groupe en croissance et bénéficiaire, qui génère plus de 5 ME de chiffre d'affaires annuel réalisé à 90% par son organisme de formation éponyme et pour le solde par trois entités soeurs plus récentes. Avec cette acquisition, Eduform'Action Groupe intègre une équipe d'experts dans un domaine santé/sécurité au travail récurrent sur le marché de la formation et un organisme qui affiche "de solides indicateurs de performance". Sofis est notamment labélisé BPI France Excellence depuis 2010. L'opération s'inscrit dans la stratégie de croissance d'Eduform'Action Groupe, dont l'ambition est de construire un leader de la formation fortement ancré dans les territoires. Leslie Dumontet demeure Directrice générale du groupe Sofis dont le siège est installé à Belz, dans le Morbihan.