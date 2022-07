Eduform'Action : acquisition de l'EMHa

(Boursier.com) — Eduform 'Action Groupe poursuit sa stratégie de développement par croissance externe avec l'ambition de construire un leader de la formation en France, fortement ancré dans les territoires. Ainsi, dans la foulée de l'acquisition de SOFIS, Eduform'Action Groupe signe l'acquisition de l'EMHa Ecole des Métiers de l'Habitat.

L'EMHa Ecole des Métiers de l'Habitat est un organisme de formation et Centre de Formation d'Apprentis (CFA) spécialisé sur le secteur de la rénovation et la maintenance de l'habitat. L'école s'adresse aux salariés d'entreprise, aux agents de maintenance, conseillers de vente, artisans ainsi qu'aux particuliers en les accompagnant dans leurs besoins de monter en compétence, d'alternance ou de reconversion professionnelle.

L'EMHa a formé près de 1.400 stagiaires en 2021 dont 2001 dans le cadre de formations certifiantes, et affiche un taux de réussite au Titre Professionnel Agent de Maintenance des Bâtiments et ses CCP de plus de 95%2. L'école offre des formations inter et intra entreprise en s'appuyant notamment sur ses structures d'accueil et plateaux techniques situés en Ile de France à Poissy.

Avec l'EMHa, Eduform'Action Groupe intègre une école innovante et agile qui participe à l'attractivité et à l'accessibilité des métiers de l'Habitat. Le groupe renforce ses compétences avec un réseau d'une vingtaine de formateurs professionnels et développe son offre avec des programmes de formation (continue, alternance) certifiants au Titre Professionnel Agent de Maintenance des Bâtiments de Niveau 3.