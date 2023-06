EDP Renewables met en service le premier projet hybride éolien-solaire d'Espagne

(Boursier.com) — EDP Renewables a reçu l'autorisation de mettre en oeuvre le premier projet hybride d'Espagne, qui combine production d'énergie éolienne et solaire sur un même site.

Cette installation est située à côté du parc éolien Cruz de Hierro à Santa María del Cubillo, Ávila. Par l'intermédiaire de sa filiale Parque Eólico Altos del Voltoya, dans laquelle l'Institut pour la diversification et l'économie d'énergie (IDAE) détient une participation, EDPR a installé plus de 25.000 panneaux solaires, qui seront raccordés à la sous-station du parc éolien. Il s'agit de la première centrale hybride installée en Espagne à recevoir une autorisation d'exploitation et de la deuxième dans la péninsule ibérique, après le premier projet hybride global d'EDPR dans le nord du Portugal en janvier dernier.

Le parc comprend 22 éoliennes d'une capacité installée de 14,5 MW, auxquels vont s'ajouter 13,8 MWc (11,38 MW) de capacité photovoltaïque. L'ensemble produira plus de 58 GWh d'électricité chaque année, de quoi couvrir la consommation d'environ 17.000 foyers dans la région. De plus, cette installation hybride va permettre d'économiser plus de 24.000 tonnes de CO2. Le parc photovoltaïque est composé de panneaux bifaciaux, permettant de capter les rayonnements solaires des deux côtés du panneau.

En raccordant l'installation solaire sur un parc éolien existant, EDPR capitalise sur l'utilisation d'infrastructures préexistantes pour maximiser la production d'énergie propre, relevant ainsi l'un des principaux défis du développement des énergies renouvelables en Europe. L'hybridation est l'un des moyens les plus efficaces pour améliorer la production d'énergie renouvelable sans avoir à étendre le réseau électrique tout en réduisant le délai de mise en service.

Miguel Stilwell d'Andrade, PDG d'EDP Renewables, a déclaré : "Ce premier parc hybride éolien-solaire du pays témoigne de la nature pionnière et avant-gardiste d'EDPR, qui a été la première entreprise à obtenir l'autorisation d'exploiter ces projets en Espagne et au Portugal. Grâce à cette centrale hybride, nous optimisons la production d'électricité des deux technologies, renforçons la stabilité du réseau et assurons un approvisionnement énergétique constant. Nous allons continuer de développer des solutions durables qui optimisent l'utilisation des ressources naturelles de l'Espagne".

EDPR compte 15 projets hybrides éolien-solaire en construction ou en développement en Espagne, qui ajouteront plus de 200 MW de capacité renouvelable pour le pays.