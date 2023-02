EDP Renewables inaugure au Brésil son plus grand complexe renouvelable au monde

(Boursier.com) — EDP Renewables, 4ème opérateur éolien et solaire mondial, vient d'inaugurer au Brésil son plus grand complexe de parcs éoliens au monde. D'une capacité installée de 580 MW générés par 138 éoliennes, le complexe est installé dans l'état du Rio Grande do Norte, une région où l'entreprise est déjà très présente avec plus de 800 MW installés et plus de 300 MW en cours de construction.

Le projet comprend les parcs éoliens de Monte Verde I-VI, Boqueirão I-II et Jerusalém I-VI, qui comptabilisent à eux trois une capacité de production avoisinant les 3 000 GWh/an, couvrant les besoins en énergie d'une ville de plus d'1,5 millions d'habitants. Ce complexe permettra d'éviter l'émission de plus d'un million de tonnes de CO2 par an.

Par ce projet, EDP Renewables confirme son intérêt pour le Brésil où l'entreprise est déjà installée avec plus d'1,1 GW d'énergie renouvelable. Elle contribue ainsi à la transition énergétique du pays, en augmentant sa capacité renouvelable dans les régions où elle est présente, et en diversifiant son mix énergétique.

"EDP Renewables est fier d'inaugurer les parcs éoliens de Boqueirão, Jerusalém et Monte Verde, contribuant de manière significative à l'exploitation du potentiel énergétique du Rio Grande do Norte, un État qui a été le moteur de la production éolienne ces dernières années. Nous continuerons à accompagner l'accélération des énergies renouvelables au Brésil, avec plus de 7 GW d'énergie éolienne et solaire en cours de développement dans le pays, qui devraient être mis en service dans les prochaines années", déclare Duarte Bello, Chief Operating Officer d'EDPR pour l'Europe et l'Amérique Latine.

Plus de 3.000 emplois ont été créés durant la construction du parc

Le projet contribue également au développement socio-économique de la région. Plus de 3.000 emplois ont été créés durant la construction du parc, et plus de 80 emplois permanents sont liés à l'exploitation et la maintenance des parcs. EDP Renewables a également développé plusieurs projets à responsabilité sociale dans la région, impactant la vie d'au moins 700 habitants, en promouvant la formation et la qualification des riverains et en créant les conditions pour améliorer l'économie locale.

L'entreprise a également renforcé son programme "Keep it Local" dans l'État, en offrant une formation spécialisée dans le domaine des énergies renouvelables à plus de 40 résidents, dans le but d'accroître l'emploi dans les zones rurales.

Sont présents à l'inauguration ce jour : Duarte Bello, Chief Operating Officer d'EDPR pour l'Europe et l'Amérique Latine; Manuel Ortiz, Executive Director d'EDPR en Amérique Latine; Paula Dalbello, Directeur d'EDP Renewables au Brésil; et Joao Marques da Silva, Président d'EDP Brasil, entité du groupe EDP, qui fournira à ses clients environ la moitié de l'énergie du parc de Jerusalém, accélérant ainsi la transition énergétique non seulement du Brésil, mais aussi des clients d'EDP dans la région. Sont également présents les Secrétaires du Développement Economique et de l'Infrastructure de l'état de Rio Grande do Norte et le Secrétaire adjoint du Développement Economique, les maires de Lages, Caiçara do Rio do Vento, Pedra Preta, Jandaíra et de Pedro Avelino ainsi que la gouverneure du Rio Grande do Norte, Fatima Bezerra.