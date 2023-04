EDP Renewables France : Etienne Thomassin nommé directeur général

(Boursier.com) — EDP Renewables, quatrième producteur mondial éolien et solaire, annonce la nomination d'Etienne Thomassin au poste de directeur général France. Fort d'une solide expérience du secteur de l'énergie et d'une connaissance approfondie de la vision d'EDPR, il faisait déjà partie des équipes en tant que directeur du développement éolien entre 2016 et 2021.

Etienne Thomassin, 37 ans, est ingénieur et diplômé d'un MBA de l'INSEAD. Tout au long de sa carrière, il a construit un parcours professionnel international au service de nombreux acteurs reconnus du secteur de l'énergie. Après un passage dans le secteur de la solidarité dans les équipes du Téléthon en Suisse (2008), il s'est spécialisé dans le domaine de l'énergie dès 2010. Après des passages réussis chez Engie Green, EDF Renouvelables et Elicio, il dirigeait avec succès depuis 2021 le développement de Luxel, filiale d'EDF Renouvelables France spécialisée dans l'installation de centrales photovoltaïques. A l'échelle de la filière, il a représenté le Syndicat des Energies Renouvelables (SER) de 2020 à 2021 en région Normande.

Etienne Thomassin dirige aujourd'hui les filiales française et belge d'EDPR. Leurs portefeuilles comptent de plus de 150 MW de projets solaires et plus de 500 MW de projets éoliens. La filiale française, qui emploie plus de 120 collaborateurs, prévoit la mise en service de son premier parc photovoltaïque au cours de l'année 2023.

"Le dernier rapport du GIEC montre que la lutte contre le réchauffement climatique peut encore être gagnée mais le temps presse. En France, nous devons développer les énergies renouvelables pour que le pays atteigne ses objectifs de neutralité carbone d'ici 2050. Nous soutenons la stratégie du gouvernement qui souhaite augmenter la part de renouvelables dans le mix énergétique. Chez EDPR, nous nous engageons en France et en Belgique pour contribuer à l'atteinte des objectifs nationaux et ainsi réduire significativement la part des énergies fossiles encore consommées aujourd'hui" souligne Etienne Thomassin, directeur général d'EDP Renewables France.