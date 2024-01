EDP Renewables étend sa présence en Asie-Pacifique

(Boursier.com) — EDP Renewables (EDPR), producteur majeur d'énergies renouvelables dans le monde, étend sa présence en Asie-Pacifique avec son arrivée sur le marché australien afin d'exploiter les belles perspectives de croissance du pays dans le domaine des énergies renouvelables.

Afin de mettre pleinement en oeuvre sa stratégie et son engagement sur ce marché, l'entreprise a acquis la société locale ITP Development (ITPD), spécialisée dans les énergies renouvelables. L'équipe d'ITPD rejoint ainsi les quelque 13.000 employés du groupe EDP dans le monde.

EDPR considère l'Australie comme un marché dont les fondamentaux sont solides et qui offre un beau potentiel dans le domaine des énergies renouvelables. S'appuyant sur la présence bien établie de la société dans la région Asie-Pacifique, EDPR vise l'excellence en capitalisant sur l'expertise locale d'ITPD et en apportant son envergure mondiale, ses compétences techniques et son savoir-faire en matière de gestion de l'énergie en Australie.

Grande envergure

EDPR se concentrera sur le développement de projets éoliens et solaires de grande envergure associés à des solutions de stockage innovantes en Australie. Il s'agit d'une étape stratégique qui apporte plus de 1,5 GW de capacité, avec une réserve de projets éoliens et solaires à différents stades de développement, avec des options pour adjoindre des systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) dans l'est de l'Australie, en particulier en Nouvelle-Galles du Sud et dans le Queensland.

Le portefeuille comprend également un système solaire photovoltaïque de 480 MWc et un projet BESS de 200 MW, qui est à un stade avancé de développement dans le Queensland et devrait entrer en service d'ici 2026, contribuant ainsi à l'objectif du Queensland d'un taux nul d'émission nette.