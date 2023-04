EDP Renewables augmente sa production d'énergie propre au premier trimestre

(Boursier.com) — EDP Renewables a franchi une étape dans son affirmation en tant que leader de la transition énergétique. L'entreprise a augmenté sa capacité installée et sa production d'énergie propre dans le monde entier ; l'énergie produite en Amérique Latine contribuant à plus de 10% du total pour la première fois depuis qu'EDPR a commencé à opérer dans la région.

Au premier trimestre 2023, EDP Renewables a produit 10,2 TWh d'énergie propre, soit une augmentation de 11% par rapport à l'année précédente, grâce à la diversification géographique et technologique. L'Europe a représenté 34% de la production totale et l'Amérique du Nord 50%, tandis que la production de l'Amérique du Sud a plus que doublé, principalement grâce à l'augmentation de la puissance installée au Brésil suite à l'inauguration de Monte Verde, plus grand site de production d'EDPR. Dans la région Asie-Pacifique (APAC), la production a plus que quadruplé, accélérant la transition énergétique sur ces marchés et la capacité solaire d'EDPR.

Durant cette période, l'entreprise a atteint une capacité installée de 14,8 GW. 1,7 GW ont été ajoutés ces 12 derniers mois, en prenant en compte la rotation d'actifs. L'Europe et l'Amérique du Nord représentent respectivement 38% et 49% du portefeuille d'EDPR.

EDPR poursuit son accélération dans les énergies renouvelables à travers le monde, atteignant une capacité record de 5 GW en construction. 1 GW a été ajouté ces 12 derniers mois, avec la contribution de l'énergie solaire, de l'énergie éolienne et du stockage, qui devraient entrer en service au cours des prochaines années.

Durant le premier trimestre 2023, EDPR a entamé la construction de son premier projet au Chili, un parc éolien d'une capacité de 80 MW d'énergie renouvelable, et de son premier projet aux Pays-Bas, d'une capacité de 10 MWc, développé par Kronos Solar EDPR. Les autres projets conséquents en cours de construction en 2023 sont le parc éolien offshore de Moray West au Royaume-Uni et le parc éolien en mer de Noirmoutier en France, développé par la joint-venture Ocean Winds.

EDPR s'engage à une plus grande diversification de ses technologies, en mettant clairement l'accent sur les projets de production d'énergie solaire à grande échelle et décentralisée, qui représentent déjà 12% du portefeuille. L'éolien terrestre représente 86% de la capacité nette d'EDPR et l'éolien en mer 2%.