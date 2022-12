EDP : première entreprise de production d'électricité intégrée du monde dans l'indice Dow Jones Sustainability

(Boursier.com) — EDP (Energias de Portugal, Euronext : EDP), annonce que ses bonnes pratiques de durabilité ont été une nouvelle fois récompensées par l'indice de Développement Durable du Dow Jones (S&P Dow Jones Sustainability Index (DJSI), qui lui attribue comme l'an passé la première place dans le groupe des entreprises de production d'électricité intégrée, comprenant 180 entreprises mondiales.

Avec un score total de 90 points (sur 100) - le second meilleur score depuis qu'elle a rejoint cet indice de référence mondial et bien au-dessus de la moyenne de 50 points du secteur - EDP se distingue également comme la seule entreprise portugaise à faire partie du DJSI pendant 15 années consécutives.

Parmi les critères de développement durable qui ont le plus contribué à cette bonne performance figurent la gouvernance et l'économie, l'entreprise obtenant la note maximale dans 4 catégories sur 9. La gestion de l'innovation rentre également en ligne de compte - les projets innovants en faveur de la transition énergétique, comme le parc solaire flottant d'Alqueva, ayant joué un rôle décisif.

Pour la dimension environnementale, le Transport et la Distribution ont obtenu les plus belles augmentations de score (+23 points), et, pour la dimension sociale, ont été salués la Prévention, la Sécurité et la Santé au travail, qui ont enregistré l'une de plus belles hausses cette année (+10 points), tout comme la Gestion de la Relation Client (+11 points).

Parmi les 27 critères évalués, EDP a obtenu le score maximal de 100 points pour 8 d'entre eux : engagements concrets, influence sur les politiques, gestion de l'innovation, rapport environnemental, rapport social, citoyenneté d'entreprise/philanthropie, risques liés à l'eau et opportunités de marché.