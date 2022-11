EdiliziAcrobatica : vive croissance au 30 septembre

(Boursier.com) — EdiliziAcrobatica , spécialisé dans les prestations de "travaux sur cordes", affiche des revenus consolidés en vive hausse à 111.37 ME au 30 septembre, comparés à 63.93 ME un an plus tôt.

En ce qui concerne les bureaux d'exploitation directe, au 30 septembre, ils atteignaient 82, soit une augmentation de 7 implantations par rapport aux 75 enregistrées en septembre 2021.

Par ailleurs, notons que le chiffre d'affaires réalisé par le réseau de 30 sociétés franchisées, indépendantes du Groupe, s'est élevé à 26,35 ME sur les neuf premiers mois de 2022, en hausse de 44% par rapport au 30 septembre 2021, où le volume s'élevait à 18,28 ME.

En termes d'effectifs, le Groupe (y compris les effectifs des filiales française et espagnole, Energy Acrobatica et des franchises) emploie actuellement 1 590 personnes.

Quant à la filiale française, le chiffre d'affaires généré par la société au 30 septembre 2022 s'élève à environ 3,59 millions d'euros, en hausse de 48,9% par rapport à la même période de l'année dernière.