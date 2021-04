EDF vise la construction de six EPR en Inde

EDF vise la construction de six EPR en Inde









Crédit photo © Pool New / EDF

(Boursier.com) — Encore sous pression en Bourse, EDF a remis à l'exploitant nucléaire indien NPCIL l'offre technico-commerciale engageante française en vue de la construction de six EPR sur le site de Jaitapur. L'offre repose sur la complémentarité des compétences d'EDF et de NPCIL, et s'inscrit dans une logique de partenariat de long terme entre les filières nucléaires française et indienne. Elle présente les caractéristiques suivantes :

- EDF intervient en tant que fournisseur de la technologie EPR: à ce titre, EDF fournit les études d'ingénierie et les équipements en vue de la construction des six réacteurs. Le Groupe s'appuie sur le savoir-faire de sa filiale Framatome pour la fourniture des éléments des six chaudières nucléaires et s'associe à son partenaire historique GE Steam Power pour la fourniture des éléments des six îlots conventionnels qui seront tous équipés de la turbine à vapeur française ArabelleTM; EDF est garant de la performance de chacune des 6 unités EPR, selon des conditions spécifiques et sur une durée limitée ; enfin, EDF assure la formation des futures équipes d'exploitation de NPCIL. EDF n'est ni investisseur dans le projet ni en charge de la construction.

- NPCIL est responsable de la construction et de la mise en service de chacune des six unités de la centrale nucléaire de Jaitapur ainsi que de l'obtention de l'ensemble des autorisations et certifications requises en Inde, dont l'agrément de la technologie EPR par l'autorité de sûreté indienne, en tant que propriétaire et futur exploitant de la centrale ; durant la phase de construction, NPCIL pourra bénéficier d'une assistance d'EDF et de ses partenaires, notamment concernant le retour d'expérience des autres projets EPR.

Le projet de centrale nucléaire de Jaitapur est un pilier de la coopération bilatérale entre la France et l'Inde : d'une puissance installée de 9,6 GWe, la centrale serait la plus puissante du monde ; elle produirait jusqu'à 75 TWh par an et couvrirait la consommation annuelle de 70 millions de foyers indiens, tout en évitant l'émission d'environ 80 millions de tonnes de CO2 par an.