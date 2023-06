EDF valide la décision de dépôt de DAC pour l'EPR2 de Penly

(Boursier.com) — Le Conseil d'Administration du groupe EDF a validé, ce 28 juin, la décision de dépôt de la Demande d'Autorisation de Création (DAC) pour l'EPR2 de Penly.

La Région Normandie, particulièrement mobilisée en faveur du projet d'EPR2, est à l'origine de la signature, le 20 septembre 2021, du manifeste 'CAP Penly'. Ce manifeste, cosigné par une dizaine de parlementaires, collectivités locales et organismes économiques, a acté la mobilisation des acteurs du territoire pour soutenir le projet de construction de deux réacteurs de type EPR2 sur le site nucléaire de Penly.

"Nous nous réjouissons que la Normandie ait été choisie pour la construction de l'EPR2. C'est un atout primordial pour l'industrie normande. Dans le domaine de l'énergie, la Normandie possède un savoir-faire et une expertise de haut niveau, et accueille plus de 15% des installations nucléaires civiles du territoire national, dont plusieurs sites industriels majeurs. L'EPR2 à Penly, c'est l'aboutissement d'un combat de longue haleine, mené par tous les acteurs politiques et économiques du territoire. Il est maintenant temps pour nous d'appuyer sur l'accélérateur", a déclaré Hervé Morin, Président de la Région Normandie.

Le projet étant désormais acté, les travaux préparatoires au chantier pourraient démarrer en 2023, le chantier lui-même en 2027, pour une ouverture du premier réacteur à l'horizon 2035-2037.

Cette version optimisée de l'EPR produira chaque année l'équivalent de la consommation d'une région comme la Normandie. Elle reprend le meilleur de la technologie EPR tout en intégrant des optimisations issues du retour d'expérience des projets en cours et des centrales françaises en fonctionnement, pour de meilleures performances et une sécurité et une sureté accrue.

L'EPR2 est conçu pour s'intégrer dans le futur mix énergétique français à l'horizon 2040.

Jusqu'à 10.000 recrutements sont attendus dans les années à venir pour le chantier de l'EPR2 de Penly et ceux des prolongations des centrales de Penly, Paluel et Flamanville.

En outre, le dossier de candidature porté par la Région Normandie, baptisé 3NC (Normandie Nucléaire, Nouvelles Compétences) est lauréat de l'Appel à Manifestation d'Intérêt "Compétences et métiers d'avenir" lancé par l'Etat. Ce programme va permettre d'augmenter de 30 à 40% l'offre de formation de techniciens et d'ingénieurs spécialisés au titre de la reconstruction de la filière électronucléaire française.