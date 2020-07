EDF : va participer au développement du plus puissant projet solaire du monde

EDF : va participer au développement du plus puissant projet solaire du monde









Crédit photo © EDF Aldo Sperber

(Boursier.com) — Beau contrat pour EDF. Le consortium constitué de sa filiale EDF Renouvelables et de Jinko Power Technologie a remporté l'appel d'offres pour le projet photovoltaïque d'Al Dhafra à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis. La future centrale solaire sera implantée dans la région d'Al Dhafra, à 35 kilomètres au sud de la ville d'Abu Dhabi. D'une capacité installée de 2 GW, elle sera la plus puissante au monde et alimentera en électricité l'équivalent de 160.000 foyers locaux chaque année. Les détails financiers de l'accord n'ont pas été dévoilés.

Il s'agit également de la première centrale d'une telle envergure à utiliser des modules bi-faciaux. La technologie consiste à capter le rayonnement solaire par les deux faces des modules photovoltaïques, augmentant notablement la puissance de l'installation.

Un appel d'offres a été lancé en juin 2019 par Emirates Water and Electricity Company (EWEC), une entreprise de premier plan dans la coordination de la planification, de l'achat et de la fourniture d'eau et d'électricité aux Émirats arabes unis. EDF Renouvelables - Jinko Power a présenté l'offre la plus compétitive, avec un coût moyen de production de l'électri-cité de 1,35 cent par kilowattheure. Ce projet est réalisé en partenariat public-privé (PPP). EDF Renouvelables et Jinko Power détiendront chacun 20% des parts du projet. Les 60% restants seront détenus par les deux principaux acteurs publics du secteur de l'électricité à Abu Dhabi que sont TAQA et Masdar.

Les partenaires ont signé cette semaine un contrat d'achat d'électricité (PPA) d'une durée de 30 ans avec EWEC. Ils sont mobilisés pour commencer les travaux de construction avant la fin de l'année 2020, pour une mise en service prévue en 2022. Le projet générera plus de 4.000 emplois au cours de la phase de construction.