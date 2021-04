EDF va céder sa centrale thermique West Burton B en Grande-Bretagne

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le plan de cessions d'EDF et sa sortie des énergies fossiles en Grande-Bretagne se confirme avec la vente par EDF Energy de la centrale thermique à cycle combiné gaz (CGG) de West Burton B au fonds d'investissement EIG. Aucun montant n'a été dévoilé.

West Burton B, située dans le Nottinghamshire, a été mise en service en 2013 et se compose de trois unités à cycle combiné et détient une capacité de production combinée de 1.332 mégawatt (MW), ce qui selon EDF représente assez d'électricité pour subvenir aux besoins d'environ 1,5 million de foyers britanniques. Les deux parties prévoient de finaliser l'opération aussi rapidement que possible en 2021.

Cette annonce intervient après que l'électricien national eut déclaré le mois dernier qu'il prévoyait de fermer sa centrale au charbon de West Burton A en septembre 2022. EDF ne disposera ainsi plus que d'actifs nucléaires et renouvelables outre-Manche.