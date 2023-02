EDF : une perte colossale en 2022

(Boursier.com) — Pertes historiques pour EDF. L'électricien national, en train d'être repris en main par l'Etat, enregistre sur l'exercice 2022 un résultat net courant de -12,7 milliards d'euros, un Ebitda de -5MdsE (+18 MdsE en 2021) et un chiffre d'affaires de 143,5 MdsE, contre 84,5 MdsE un an plus tôt. Le consensus tablait sur un RNC de 10,88 MdsE. Le résultat net part du Groupe ressort à -17,9 MdsE.

Le cash-flow du Groupe s'établit à -24,6 MdsE, en fort recul par rapport à 2021 où il s'élevait à -1,5 MdE. Il s'explique essentiellement par un EBITDA cash de -12,8 MdsE, principalement marqué par la baisse de la production nucléaire en France. Le besoin en fonds de roulement s'améliore de 8,3 MdsE en 2022. La variation favorable du BFR provient principalement de l'activité optimisation/trading et du mécanisme de la CSPE. Par ailleurs, les investissements nets s'établissent à 16,4 milliards d'euros. L'endettement financier net atteint 64,5 MdsE à fin 2022.

EDF a été fortement affecté par le recul de la production nucléaire, par l'impact des mesures régulatoires exceptionnelles en vue de limiter la hausse des prix pour les consommateurs en 2022 et, dans une moindre mesure, par la baisse de la production hydraulique.

Luc Rémont, Président-Directeur Général d'EDF a déclaré : "les résultats 2022 ont été fortement pénalisés par la baisse de notre production d'électricité, ainsi que par les mesures régulatoires exceptionnelles mises en place en France dans des conditions de marché difficiles. Malgré ces nombreux défis, EDF s'est mobilisée pour accompagner l'ensemble de ses clients particuliers et professionnels, et a mis tout en oeuvre pour assurer la meilleure disponibilité de ses moyens de production pour la période hivernale".

EDF, qui a vu la production de son parc nucléaire français chuter de 23% à 279,0 térawatts-heure l'an passé en raison notamment de problèmes de corrosion de certains réacteurs, a confirmé qu'elle devrait se redresser en 2023, à un niveau compris entre 300 et 330 TWh.