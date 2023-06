EDF UK va implémenter la plateforme Dynatrace

(Boursier.com) — EDF UK (EDF), filiale du Groupe EDF, va implémenter la plateforme Dynatrace pour garantir la performance, la fiabilité et la sécurité de ses services digitaux, qui desservent plus de 5,2 millions de clients à travers le Royaume-Uni.

Dynatrace soutiendra les projets de transformation digitale d'EDF, dont les objectifs visent à améliorer les services offerts aux clients, notamment les demandes de facturation et de compte, les soumissions de relevés de compteurs, et les engagements de support client en ligne.

Avec Dynatrace, EDF pourra regrouper plusieurs outils au sein d'une seule plateforme d'observabilité et de sécurité unifiées, et grâce aux réponses pilotées par IA et aux capacités d'automatisation de Dynatrace, pourra optimiser ses opérations dans le cloud et fournir des expériences clients plus fluides et sécurisées.