EDF : très lourdes pertes

(Boursier.com) — Le groupe EDF a publié ce jeudi une lourde perte nette de 5,3 milliards d'euros au titre du premier semestre, plombé par une très faible disponibilité du parc nucléaire français... Le groupe a revu à la hausse l'impact estimé des baisses de production sur ses comptes annuels. Jean-Bernard Lévy, le PDG de l'électricien public, a précisé que cet impact sur son bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda) était désormais estimé à 24 milliards d'euros environ cette année, contre 18,5 milliards précédemment.

EDF a accusé au titre du premier semestre une perte nette courante de 1,3 milliard d'euros (contre un bénéfice de 3,7 milliards au premier semestre 2021), un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda) de 2,7 milliards (-75%) et un chiffre d'affaires de milliards (+67%).