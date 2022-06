EDF : "toutes les options sont sur la table", selon Bruno Le Maire

(Boursier.com) — "Toutes les options sont sur la table" s'agissant de l'avenir d'EDF, a déclaré mardi sur 'BFM TV' le ministre français de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, alors qu'on l'interrogeait sur une possible nationalisation de l'électricien.

Contrôlé à près de 84% par l'Etat français, EDF est confronté à d'importants besoins financiers pour investir alors que le groupe est déjà fortement endetté. EDF a procédé en mars à une augmentation de capital de 3,1 milliards d'euros, à laquelle l'Etat a souscrit à hauteur de 2,7 MdsE, et compte céder pour 3 milliards d'euros d'actifs d'ici à 2024, alors qu'il cherche à consolider ses finances.

Des contrôles techniques et des réparations à réaliser afin de remédier aux problèmes de corrosion détectés sur certains réacteurs ont aussi contraint le groupe à revoir à la baisse ses estimations de production nucléaire.

Un des chantiers prioritaires du nouveau quinquennat ?

Emmanuel Macron a lancé en février le vaste chantier du renouvellement du parc nucléaire français en annonçant la construction de six nouveaux réacteurs de nouvelle génération (EPR2), avec la possibilité de huit réacteurs additionnels.

Le quotidien 'Les Echos' écrivait la semaine dernière que le président Emmanuel Macron aurait mis en avant un projet de nationalisation fédérateur, et que le retour d'EDF à 100% dans les mains de l'Etat figurerait parmi les chantiers prioritaires du nouveau gouvernement attendus après les élections législatives, aux côtés de la lutte contre l'inflation et de la réforme des retraites. "On serait gagnant à le faire le plus rapidement possible", avait indiqué une source au sein des pouvoirs publics, citée par 'Les Echos'.