EDF : sur les 10 euros

(Boursier.com) — EDF reste stable sur les 10 euros ce vendredi dans un marché calme. L'électricien a annoncé ce matin le succès de la syndication d'une nouvelle facilité de crédit renouvelable de 1,5 MdE avec une maturité initiale de trois ans, dont le coût sera indexé sur quatre indicateurs de performance (KPI) ESG du Groupe, et particulièrement sous l'angle de sa responsabilité sociale. Cette nouvelle ligne de crédit à laquelle participent 9 banques relationnelles européennes et nord-américaines réaffirme le rôle central des outils de finance durable dans la stratégie de financement d'EDF.

Bank of America et Natixis sont intervenus comme Coordinateurs ESG, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank comme agent de la documentation et agent de la facilité et Société Générale comme agent de la syndication. Bank of America, BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, Natixis, Société Générale et Wells Fargo ont agi par ailleurs en tant que Arrangeurs Mandatés Principaux et Teneurs de Livre.

"EDF continue d'être à la pointe de la finance responsable, avec 9,1 MdsE de facilités de crédits indexées ESG à fin 2021, soit plus de 75% de ses lignes de crédit, et une ambition d'atteindre 100% dans les années à venir. Alignée avec sa Raison d'Etre, cette démarche permet à EDF de renforcer son engagement en faveur de solutions de financement innovantes et d'intégrer les engagements RSE du Groupe.

Cette ligne de crédit indexée sur des indicateurs sociaux vient compléter l'ensemble des outils de finance durable qu'EDF développe depuis plusieurs années, en particulier sur le marché des obligations vertes et maintenant sociales où le Groupe s'est imposé comme un émetteur de référence avec l'équivalent de 10 MdsE émis depuis 2013.