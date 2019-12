EDF : succès de l'option pour paiement de l'acompte sur dividende en actions

(Boursier.com) — L'option pour le paiement de l'acompte sur dividende en actions nouvelles EDF au titre de l'exercice 2019 a retenu l'intérêt des actionnaires d'EDF. 93,88% des droits ont été exercés en faveur d'un paiement en actions à l'issue de la période d'option ouverte du 28 novembre 2019 au 11 décembre 2019 inclus. Pour mémoire, le Conseil d'administration d'EDF, réuni le 19 novembre 2019, a décidé la mise en distribution d'un acompte sur dividende au titre de l'exercice 2019 de 0,15 euro par action et a décidé de proposer, dans les conditions fixées par la quatrième résolution de l'assemblée générale mixte du 16 mai 2019, l'option du paiement de cet acompte en actions nouvelles. Le prix d'émission des actions nouvelles remises en paiement de cet acompte a été fixé le 19 novembre 2019 à 8,16 euros.

Cette opération entraîne la création de 52.651.460 actions nouvelles (représentant après augmentation de capital environ 1,73% du capital) dont la livraison et l'admission aux négociations sur le marché Euronext Paris interviendront à compter du 17 décembre 2019. Les actions ainsi émises porteront jouissance courante et comporteront les mêmes droits et restrictions que les actions ordinaires en circulation. Le montant de la soulte en espèces à verser aux actionnaires qui ont fait le choix du paiement de l'acompte en titres s'élève à environ 63,90 euros et sera payé à compter du 17 décembre 2019. Le montant du dividende en numéraire à verser aux actionnaires n'ayant pas retenu l'option du paiement de l'acompte sur dividende en actions au titre de l'exercice 2019 s'élève à environ 27,252 millions euros et sera payé à compter du 17 décembre.