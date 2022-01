EDF : sous pression du gouvernement, la direction revient sur ses prévisions

(Boursier.com) — Le gouvernement français a annoncé jeudi soir un relèvement du volume d'électricité nucléaire vendu à prix réduit par EDF à ses concurrents, afin de limiter la hausse des tarifs réglementés de l'électricité (TRV) à 4% au 1er février. Dans un communiqué, EDF a précisé que l'impact de ces mesures sur son résultat opérationnel (Ebitda) 2022 était estimé à environ 8,4 Milliards d'euros sur la base des prix de marché au 31 décembre 2021, à 7,7 milliards au 12 janvier 2022.

En attendant de connaître l'impact final de ces mesures en fonction des prix du marché, le groupe a retiré ses perspectives 2022 sur son Ebitda et son endettement financier net et s'est engagé à communiquer à nouveau à ce sujet au plus tard le 18 février lors de la publication de ses résultats annuels...

Le gouvernement a décidé d'augmenter de 100 à 120 térawatts-heure (TWh) les volumes qu'EDF doit céder à ses concurrents dans le cadre du dispositif Arenh (accès régulé à l'électricité nucléaire historique), qui assure un prix d'achat préférentiel aux producteurs alternatifs.

Cette décision évitera à ces derniers de devoir payer des prix très élevés sur les marchés de gros dans un contexte de faible disponibilité du parc nucléaire français et de tensions sur l'approvisionnement gazier de l'Europe, ce qui aurait eu pour effet d'augmenter les tarifs appliqués aux clients particuliers.

Dans le même temps, l'électricien a par ailleurs déclaré que le réacteur nucléaire de la centrale de Penly en Seine-Maritime était concerné par un problème de corrosion sur un système de sécurité déjà détecté ou soupçonné sur quatre autres réacteurs EDF actuellement à l'arrêt...

Mesure temporaire

Bercy et le ministère de la Transition écologique ont expliqué dans un communiqué que le relèvement des volumes d'Arenh permettrait à l'ensemble des consommateurs de bénéficier "de la compétitivité du parc électronucléaire français"...

Le gouvernement a également relevé le prix de l'Arenh de 42 à 46,2 euros/MWh, en accord avec Bruxelles, afin de limiter l'impact pour EDF. "Nous serons aux côtés d'EDF pour les aider à passer cette difficulté", a déclaré sur LCI Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique (...) C'est une mesure temporaire. On ne peut pas prévoir ce qu'il va se passer dans les années qui viennent mais les mesures que nous prenons permettent d'éviter qu'il y ait un report massif l'année prochaine de hausse d'électricité", a-t-elle ajouté.

EDF, qui est détenu à hauteur de 84% par l'Etat français, demande depuis plusieurs années une suppression du dispositif, qu'il compare à un "poison", en faisant valoir qu'il le contraint à s'endetter et limite sa capacité d'investissement tout en subventionnant ses concurrents.

Bruno Le Maire a indiqué pour sa part que le plafonnement des tarifs de l'électricité ne donnerait pas lieu à un "rattrapage conduisant à une nouvelle hausse en 2023".