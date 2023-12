EDF s'engage dans la décarbonation de la production d'électricité

(Boursier.com) — A l'occasion de la 28e Conférence des Parties des Nations Unies sur les Changements Climatiques (COP28), le groupe EDF a réaffirmé son engagement en faveur du climat et de l'atteinte du "zéro émission nette". EDF soutient notamment plusieurs initiatives déployées lors des premiers jours de la COP 28, en particulier les engagements relatifs au triplement des capacités de production des énergies nucléaire et renouvelables dans le monde.

Dans le nucléaire, le groupe réaffirme son ambition de jouer un rôle majeur dans le développement de l'énergie nucléaire en France et dans le monde, alors que la France prépare son programme de construction de nouveaux réacteurs annoncé par le Président de la République le 9 novembre 2021.

Dans les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique le groupe EDF s'inscrit dans l'initiative de plus de 120 pays, dont la France, de tripler la capacité des énergies renouvelables installées mondialement et à doubler le taux annuel d'amélioration de l'efficacité énergétique, de 2% à 4%, d'ici 2030.

Dans le cadre de l'Alliance "Net zéro", 25 grandes entreprises du secteur électrique, dont EDF, se sont engagées aux côtés de l'Irena (International Renewable Energy Agency) pour lancer l'alliance "Utilities for Net Zero".

Le groupe EDF a également contribué au rapport du Global Council on Energy Efficiency publié à l'occasion de la COP28. Réalisé sous la coordination du Conseil Mondial sur les Objectifs de Développement Durable, ce rapport traite des aspects critiques du développement de l'efficacité énergétique dans le monde. Ces initiatives s'inscrivent pleinement dans la raison d'être du groupe EDF, qui ambitionne d'atteindre "zéro émission nette" à horizon 2050 en s'appuyant sur 3 piliers : décarbonation de son mix énergétique, électrification des usages, efficacité énergétique et sobriété.

Des accords à l'international

Par ailleurs, EDF a annoncé la signature de plusieurs accords avec des partenaires pour le développement de projets de production d'électricité bas carbone à l'international.

Du côté du Togo, EDF et son partenaire Meridiam ont signé avec la République Togolaise une Convention de Concession d'une durée de 25 ans pour la conception, la construction, le financement et l'exploitation d'une centrale solaire photovoltaïque de 64 MWc située à Sokodé. Elle permettra d'alimenter en énergie renouvelable plus de 700.000 personnes dans la région de Sokodé. Le projet, dont la construction est prévue en 2024, contribuera à l'objectif du Togo de garantir un accès à l'énergie sur tout le territoire d'ici 2030. Il participera également, à hauteur de 20%, à l'objectif du pays d'atteindre 50% d'énergie renouvelable dans son mix énergétique en 2025. Déjà présent en Afrique avec des projets significatifs, notamment hydrauliques, EDF poursuit son développement dans cette région.

Au Kirghizstan, EDF et Masdar ont signé avec le gouvernement du Kirghizstan un accord de coopération pour évaluer la possibilité de développer un portefeuille de projets de production d'électricité d'origine renouvelable pour une capacité pouvant aller jusqu'à 3,6 GW.