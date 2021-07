EDF : retour d'AG

EDF : retour d'AG









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Une Assemblée générale ordinaire des actionnaires d'EDF s'est tenue ce 22 juillet à huis clos, au siège social de la Société à Paris, sous la présidence de M. Jean-Bernard Lévy. Les actionnaires représentés détenaient 90,79% du capital. Ils ont approuvé les deux résolutions qui leur ont été soumises par le Conseil d'administration, à savoir la nomination de Madame Nathalie Collin, Directrice générale adjointe et Directrice Générale de la Branche Grand Public et Numérique du groupe La Poste, comme nouvelle administratrice indépendante de la société, pour une durée de 4 ans, et les pouvoirs pour la réalisation des formalités... A l'issue de l'assemblée générale, le Conseil d'administration d'EDF comprend une proportion de 50% de femmes et de 41,7% d'administrateurs indépendants, hors administrateurs représentant les salariés.